Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Краснопільська ОТГ Сумської області отримала 12 одиниць оргтехніки – персональні комп’ютери, ноутбуки, багатофункціональні пристрої, які забезпечені ліцензійними операційними системами та пакетами офісних програм.
Це – практичний результат участі громади в проекті Міністерства соціальної політики України «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що реалізується за сприяння Світового банку.
За словами селищного голови Юрія Яремчука, новітня техніка підвищить ефективність соціальної підтримки місцевого населення та надання відповідних послуг.
Комп’ютерну техніку буде встановлено у відділі соціального захисту населення Краснопільської селищної ради.