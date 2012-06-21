Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Жителька Драбова Любов Ковтун недавно народила трійню. Пологи були довгоочікуваними й передчасними. Ця новина заодно була й тривожною, бо хлопчики — дуже маленькі, вагою 880, 1050 і 1150 грамів. Молодій мамі, для якої це були перші пологи, і лікарям Черкаського перинатального центру доводилося буквально рятувати, виходжувати малюків.
Кожен день лікування й виходжування обходиться в 7 тисяч гривень. Тому як SOS пролунало звернення до людей про допомогу: хто чим може — допоможіть врятувати діток. Хто коштами, медичними препаратами, сумішами для годівлі, памперсами. На прохання вже відгукнулося багато небайдужих людей.
Номер мобільного мами Ковтун Любові Петрівни 096 90 90 096, реквізити картки 4149 4378 6438 7606.