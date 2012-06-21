Наразі в області працює 268 закладів дошкільної освіти. Протягом минулого року створено 170 додаткових місць для дітей дошкільного віку. Охоплення дітей віком від 3 до 6 (7) років закладами дошкільної освіти складає 94 %. Втім, в області ще існує черга. Зокрема, у Біловодській та Чмирівській об'єднаних територіальних громадах.
«Вирішення питання доступності дошкільної освіти – у пріоритеті», – заявив директор обласного департаменту освіти Юрій Стецюк.
За його словами, доступність дошкільної освіти позитивно вплине й на розвиток Нової української школи.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»