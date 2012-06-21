У комітетах Європарламенту тривають розгляди кандидатур на посади єврокомісарів. Цього тижня на комітеті із закордонних справ ЄП відбулися слухання щодо кандидата на посаду Високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики. Найвірогіднішою кандидатурою вважають колишнього главу МЗС Іспанії Жозепа Борреля. Спілкуючись із євродепутатами, він підтвердив свої слова про те, що Росія — ворог Європи. Цю заяву він робив на посаді очільника іспанського зовнішньополітичного відомства. Проте й під час слухань євродепутат фактично повторив свої слова: «Я ніколи не казав, що Росія — ворог Іспанії, я говорив про Європу. Це я кажу й тепер». Під час слухань Жозеп Боррель чітко висловив свою позицію щодо України. «Найліпша протидія російському експансіонізму чи російській загрозі — це допомогти Україні, зміцнити Україну, посилити її стійкість і здатність проводити реформи, а також допомогти їй стати повноцінною демократичною країною, яка процвітає», — заявив він. У своєму вступному слові євродепутат серед своїх пріоритетів на посаді глави європейської дипломатії назвав «підтримку демократії та територіальної цілісності України». Санкції, запроваджені Євросоюзом щодо Росії, допомагають підтримці України, переконаний Жозеп Боррель. Проте він закликав розглядати обмежувальні заходи лише як засіб, а не як кінцеву мету. «Санкції має бути збережено, допоки поведінка Росії кардинально не зміниться», — наголосив іспанський дипломат. Він також зазначив, що достатньо одній державі-члену ЄС висловитися проти санкцій, щоб вони припинили діяти. Цим він пояснив, що виступає за те, щоб у питанні санкцій, зокрема щодо Росії, а також у питаннях прав людини й миротворчих місій, необхідно перейти до ухвалення рішень у Раді ЄС від нинішньої одностайності до кваліфікованої більшості. Це дасть змогу уникнути необхідності згоди всіх держав ЄС для продовження санкцій. «Якщо Євросоюз не зможе зберегти єдність у питанні санкцій, то проблему матиме саме ЄС», — наголосив Жозеп Боррель.

Крім того, досвідчений дипломат вважає Росію головним постачальником дезінформації та фейкових новин до країн ЄС. На його думку, дезінформація — це зброя, адже громадяни голосують на основі того, що знають. Тож якщо в людини знання хибні, то її вибір буде упередженим. Він переконаний, що більшість кампаній з дезінформації походять саме з території РФ, хоча не впевнений, чи стоїть за цим саме російський уряд.

Наразі рішення комітету щодо кандидатури Жозепа Боррелля ще не відоме. Підсумки всіх слухань у комітетах оприлюднять 17 жовтня, а остаточно Європарламент затвердить список нової Єврокомісії 23 жовтня.