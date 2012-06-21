Курсанти Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, евакуйованого свого часу з тимчасово непідконтрольної території, передали офіцерам Об’єднаного центру цивільно-військового співробітництва м. Сєверодонецька та групи штабу ОТУ «Північ» маскувальні сітки, які сплели у вільний від навчання час. Того самого дня доставили їх на передову. Бійці відразу розгорнули сітки, прилаштували на авто, обмірковуючи місця закріплення.
Як повідомляє прес-служба Об’єднаного центру цивільно-військового співробітництва, засоби маскування завжди в потребі, бо швидко псуються, ушкоджуються та горять під час обстрілів. Тому військові дуже вдячні молодим поліцейським за допомогу й небайдужість.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»