Через вірус грипу щорічно помирають сотні тисяч людей. Досить складно визначити, який саме вид вірусу пошириться сильніше в майбутньому. Зараз вакцинацію доводиться робити щорічно, але незабаром це залишиться в минулому, завдяки дослідженням команди під керівництвом професора Дебори Фуллер з Медичної школи Вашингтонського університету.
Йдеться про універсальну ДНК-вакцину, яка буде боротися з усіма штамами вірусу грипу, навіть якщо вони будуть генетично змінюватися з часом. ДНК-вакцина змусить клітини людини виробляти антигени, а також посилить роботу Т-клітин, які показали високу ефективність у боротьбі з патогеном.
Це буде перший подібний препарат в абсолютно новій лінійці вакцин. Тим більше, виробництво універсальної вакцини буде досить швидким і недорогих.
Нині вакцину випробовують в Австралії і Великобританії, але вже показані грандіозні результати на експериментах з тваринами, вони навіть не встигали захворіти, завдяки швидкій реакції Т-клітин. Попереду лише тільки вдосконалення вакцини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»