Нещодавно в місті Липовець поряд із залізничною станцією запрацювала метеостанція. Колись вона вже існувала, але в 1989 році її закрили. Тоді, за часів Радянського Союзу, у своєрідний спосіб було вирішено підвищити заробітну плату працівникам гідрометслужби. Тож для отримання необхідних коштів кількість пунктів спостережень скоротили на чверть.
Нині доводиться відновлювати втрачене. Але відомо, що руйнувати не будувати. Тому за майже 28 років української незалежності це лише друге таке відкриття на всю країну. Його ініціював начальник Вінницького обласного центру з гідрометеорології Юрій Власов, підтримало керівництво Українського гідрометцентру і Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Потреба в розширенні метеорологічної мережі зумовлена користю, яку отримують від цих спостережень. Насамперед ця користь полягає в уточненні метеорологічних та агрометеорологічних прогнозів. Завдяки останнім вдається оптимізувати терміни робіт в агровиробництві. Тож певна частка в тому, що Вінниччина збирає 6 мільйонів тонн зерна, належить і місцевій гідрометслужбі.
Фінансують метеостанцію з держаного бюджету. Для місцевої громади це поява семи робочих місць. А ще нові знання і технології. Невипадково на відкриття метеостанції прибуло чимало представників місцевої влади.
Тепер на Вінниччині сім метеостанцій. Найближчим часом планують відновити ще одну, в смт Крижопіль. Тою незабаром вони рівномірно вкриють всю область.
для «Урядового кур’єра»