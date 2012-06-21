Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Працівники прокуратури області продовжують роботу щодо незаконного надання та використання земельних ділянок, розташованих на узбережжі Чорного моря. Зокрема, Миколаївська місцева прокуратура № 1 у судовому порядку вимагає від особи повернути у власність територіальної громади земельну ділянку площею 0,09 га вартістю 274 тисячі гривень, розташовану в межах території села Коблеве Березанського району.
Підставами для пред’явлення позову стало відведення ділянки Коблівською сільською радою з порушенням земельного, водного та містобудівного законодавства. Адже земля розташована у нормативно-визначених межах прибережної захисної смуги Чорного моря і відповідно не може передаватись у приватну власність. Відтак, реагуючи на порушення, місцева прокуратура в інтересах територіальної громади звернулась до суду з відповідним позовом про визнання незаконним та скасування розпорядження, визнання недійсним державного акту та витребування земельної ділянки. Судовий розгляд позову триває.