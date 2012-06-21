Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На миколаївському суднобудівному заводі «Океан» продовжують виплату боргів по зарплаті працівникам, які раніше звільнилися з підприємства. Як вже повідомляв «Урядовий кур’єр», в грудні у заводу з’явився новий власник, який почав саме з виконання соціальних зобов’язань. Всього потрібно виплатити 92 мільйони гривень 1100 працівникам. Як повідомляє арбітражний керуючий ліквідатора підприємства Ірина Сєрбін, на сьогодні зароблену зарплату отримали 807 колишніх працівників ПАТ «МСЗ «Океан» на загальну суму в понад 75 мільйонів гривень. Виплати тривають.