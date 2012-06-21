Китайська компанія зафіксувала, що перша поставка флагманських смартфонів у місцеві магазини розпродана за рекордні 53 секунд. Тепер іншим користувачам доведеться чекати наступної партії поставок, які стартують лише 5 березня.
Нагадаємо, 25 лютого в Китаї почалися перші продажі Xiaomi Mi 9. Продажі були організовані як у фірмових магазинах, так і через онлайн площадки. Так, на ресурсі JD кількість бажаючих придбати навий гаджет вже перевищило один мільйон заявок.
Почалися продажі в 10.00, а закінчилися в 10.01 через те, що на складі більше не залишилося смартфонів. Перший обсяг поставок не був розрахований на такий попит. Новий представник Xiaomi Mi офіційно продемонстрований на виставці Mobile World 2019. Якщо порівняти новинку з Mi 8, то апарат отримав кілька інноваційних рішень.
Було ясно, враховуючи чисельність жителів країни, що компанія легко подолає мільйонний бар'єр в 24 години, але на цей раз мільйонний бар'єр подолано за хвилину.
Основна модель Xiaomi Mi 9 з 128 ГБ оцінюється за 446 доларів, версія для європейців 6/64 ГБ коштує 449 євро, а з 6/128 ГБ – 499 євро. Відразу після домашнього релізу очікується початок продажів в Європі найближчим часом.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»