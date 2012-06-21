Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

На харківських підприємців накладено гігантські штрафи за неоформлених належним чином працівників.

Про це повідомляє SQ, посилаючись на інформацію Головного управління Держпраці в Харківській області.

Так, на приватному підприємстві в Харківській області, яке займається прибиранням приміщень, виявлено 10 неоформлених працівників, а у фізичної особи-підприємця та приватного підприємства, що працюють в сфері торгівлі, – трьох працівників без належного оформлення трудових відносин. Також у фізичної особи-підприємця, що займається поліграфічним виробництвом, 6 робітників виявилися нелегалами.

За результатами інспекційних відвідувань винесені постанови про накладення штрафних санкцій на 2,4 мільйона гривень.