Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
На харківських підприємців накладено гігантські штрафи за неоформлених належним чином працівників.
Про це повідомляє SQ, посилаючись на інформацію Головного управління Держпраці в Харківській області.
Так, на приватному підприємстві в Харківській області, яке займається прибиранням приміщень, виявлено 10 неоформлених працівників, а у фізичної особи-підприємця та приватного підприємства, що працюють в сфері торгівлі, – трьох працівників без належного оформлення трудових відносин. Також у фізичної особи-підприємця, що займається поліграфічним виробництвом, 6 робітників виявилися нелегалами.
За результатами інспекційних відвідувань винесені постанови про накладення штрафних санкцій на 2,4 мільйона гривень.