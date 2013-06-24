Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У рамках пілотного проекту, що стартував у грудні минулого року під загальною координацією Головного управління оборонних інновацій Міністерства оборони, держава отримала можливість виробляти кодифіковані FPV-дрони. В рамках тристоронньої угоди приватний розробник надав ліцензійний дозвіл на виробництво БПЛА на базі одного з держпідприємств, що належать до сфери управління Міноборони.

Передбачено, що вироблена продукція буде скеровуватися підрозділам Сил оборони України. Після відпрацювання технології виробництва та її масштабування ДП зможе самостійно брати участь в тендерах Агентства оборонних закупівель та інших потенційних замовників.

«Досвід позитивний. Завдяки інтеграції держави у виробничі ланцюжки ми отримали чітке розуміння собівартості виробництва дронів та наших конкурентних переваг на цьому ринку. Це дозволить підвищити якість готової продукції за рахунок сталої конкуренції», – прокоментував перший заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Фахівці головного управління оборонних інновацій Міністерства оборони відпрацювали дорожню карту з організації аналогічних виробництв разом із іншими розробниками безпілотних авіаційних комплексів (БПАК). Завдяки цьому можна суттєво збільшити виробничі потужності для масштабування виробництва засобів Перемоги.

«Готові розширювати співпрацю з приватними компаніями. Маємо пакет шаблонних документів та покрокову інструкцію запуску аналогічних ліній з виробництва БПАК на інших державних підприємствах», – повідомив начальник Головного управління оборонних інновацій Юрій Таранюк.