Такою була перша реакція, коли 38-й Міжнародний фестиваль моди, що проходив у Києві, відкрили студенти молодших курсів Київського національного університету технологій та дизайну показом робіт фіналістів ХVII міжвишівського конкурсу молодих дизайнерів одного образу «Сузір’я Каштан». На суд виробників одягу і взуття з усієї України й закордоння вони виставили (не побоялися!) роботи початківців. Професіонали аплодували й захоплювалися.
Чи не найвлучніше почуття присутніх висловила представниця французького інституту моди Ольга Калашникова: «Буваю в багатьох країнах, — сказала вона, — але схожих промислових виставок в Європі мало. Відчувається, що Україна рветься в законодавці моди континенту. Це важко, але вам під силу, бо підтримуєте молодь. Ми, люди з досвідом, обігріваємо тих, хто приєднується до нашого цеху, захищаємо і даємо їм змогу показати себе».
Думка членів журі була одностайною: молодь продемонструвала на подіумі зрілість.
«Наше майбутнє в умілих і надійних руках, — підсумувала керівниця Укрлегпрому Тетяна Ізовіт. — Переможених не виявлено».
«Цей конкурс, його підсумки, — сказав ректор КНУТД академік НАПН України Іван Грищенко, — демонстрація рівня навчання в університеті. Ми вкотре підтвердили, що КНУТД справедливо на 66-му місці у сотні найкращих дизайнерських шкіл світу».
Важливо, щоб юні (і не лише вони) таланти мали кращі можливості для самореалізації. КНУТД на цій виставці презентував ще одну інноваційно-практичну монографію «Розвиток кластерного підприємства у легкій промисловості міста Києва». У ній узагальнено досвід роботи Київського освітнього інвестиційно-технологічного кластеру легкої промисловості. Університет не лише готує для галузі кадри й розробляє інноваційні технології, а й пропонує передові методи організації праці. Цим набутком користується фактично кожне підприємство індустрії моди.
Микола ПЕТРУШЕНКО
для «Урядового кур’єра»