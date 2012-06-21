Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Чергових творчих успіхів досяг студент Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д. Бортнянського Дмитро Семикрас.
Нещодавно юний сумський талант провів два концерти у шведському Стокгольмі, де виступив у рамках фестивалю «Переосмислюючи Європу: Україна», а також узяв участь у майстер-класі у Берліні, який проводила професор міжнародної музичної академії «Bleckmore» Мілана Чернявська.
А цими днями Дмитро підкорив харківську публіку, де відбувся другий Всеукраїнський конкурс піаністів ім. Б. Лятошинського. Звідти він привіз Гран-прі, ще раз підтвердивши власне високе творче реноме.
За словами директора Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д. Бортнянського заслуженого працівника культури Надії Гринь, навчальний заклад пишається таким вихованцем і вірить, що у Дмитра – велике музичне майбутнє.