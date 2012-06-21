В Ужгороді феєричним концертом, в якому поєдналися в небесному звучанні орган і симфонічний оркестр, завершився Х Міжнародний молодіжний фестиваль органної музики. Його присвячено виконавиці, яка стала засновницею цього жанру в обласному центрі Закарпаття, заслуженій артистці України Наталії Висіч. За 17 днів вісім концертів — такий ужинок ювілейного фестивалю, учасниками якого стали українські й закордонні виконавці. Усі вони молоді, але вже відомі музиканти, лауреати й переможці престижних міжнародних конкурсів, володарі різноманітних премій вдома і за межами своїх країн. Такими були гості з Одеси — концертмейстер кафедри сольного співу Одеської національної музичної академії імені А. Нежданової Олена Удрас, одна з провідних саксофоністок України Анна Степанова, джазовий піаніст, композитор, учасник багатьох джазових фестивалів і концертів в Україні, Росії, Болгарії, Німеччині, Франції Олексій Петухов. Один з концертів довірили наймолодшим — Бенце Гайноцкі та Марцелу Самуелу Тузешу з Угорщини, а також ужгородці Ользі Чудак. І молодь підтримала високу планку організатора фестивалю Закарпатської обласної філармонії. Усі дні величний орган наповнював філармонійну залу в поєднанні зі звуками ніжної флейти та бурхливого саксофона, романтичної віолончелі й грайливого кларнета. Подарунком глядачам стали концерти органа в супроводі духового та симфонічного оркестрів Закарпатської обласної філармонії під керуванням заслужених артистів України Володимира Співака та Вікторії Свалявчик-Цанько. У наступні два тижні ужгородці прийматимуть ще один іменитий фестиваль із багаторічними традиціями — «Музичне сузір’я Закарпаття». Після нього — очікування наступних яскравих музичних подій, зокрема прем’єрних. Осінь в обласному центрі стане святом музики.
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