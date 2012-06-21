У Франції виставили на торги чорнильну ручка у формі ракети відомого радянського космонавта Юрія Гагаріна.
Про це повідомляється на сайті Drouot Digital.
Відзначається, що виставлена на продаж ручка, на якій написано «СРСР Вересень 1959», належала Юрію Гагаріну. Її стартова ціна варіюється від 15 до 20 тисяч євро.
Крім того, на продаж також виставлено сторінку, на якій Гагарін написав новорічне привітання радянським морякам і річковикам і ще 11 ексклюзивних чорно-білих фотографій, зроблених в квартирі космонавта за три дні до його загибелі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»