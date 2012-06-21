Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
На Черкащині активно впроваджують послугу з патронату над дитиною. У світі патронатні прийомні батьки — це поширена і дуже почесна практика. Патронатні батьки проходять спеціальну підготовку — навчальний курс, що допомагає опанувати всі нюанси роботи з дітьми, які через складні життєві обставини не можуть бути з рідними мамою і татом. Нині в області діє 12 патронатних сімей. Як розповіла начальник служби у справах дітей Оксана Покатілова, це — найбільша кількість в Україні.
Послугу впроваджують за підтримки міжнародної благодійної організації «Партнерство «Кожній дитині», яка професійно допомагає сім’ям, громаді та державі забезпечувати право кожної дитини зростати та розвиватися у безпечному та сприятливому сімейному середовищі. На сьогодні патронатні родини вже створили в Черкасах, Смілі, Золотоноші, Умані, Золотоніському, Тальнівському, Христинівському районах, Білозірській і Кам’янській ОТГ. Нині їхніми послугами вже скористалися 43 дитини, які перебувають у складних життєвих обставинах.