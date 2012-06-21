Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Черкаській області видало дозвіл на будівництво сонячної електростанції в адміністративних межах Чорнобаївської селищної ради. Замовником будівництва виступає товариство з обмеженою відповідальністю «Санальянс».
Проектом передбачається будівництво фотогальванічної електростанції номінальною потужністю 1,716 МВт, з встановленням 6842 фотогальванічних панелей. Станція призначена для промислового виробництва електроенергії з подальшим її надходженням у зовнішні електричні мережі. Розрахунковий річний виробіток електроенергії становитиме 2412 мВт/год.