Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У прифронтовому районі Донеччини під час розмінування загинув рятувальник із місцевого відділення Державної служби надзвичайних ситуацій, а ще троє співробітників Національної поліції отримали різноманітні поранення.
Трагедія сталася в суботу на виїзді із села Нетайлове Ясинуватского району, де у нежитловому будинку слідчо-оперативна група поліцейських виявила схрон боєприпасів. Під час знешкодження небезпечних предметів на території колишнього сільськогосподарського підприємства поблизу недіючого ангара стався потужний вибух. На жаль, від смертельних поранень загинув на місці 48-річний начальник караулу 75-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Новогродівки Донецької області, капітан служби цивільного захисту Олег Моргун. Серед поранених - працівник ГУНП України в м. Київ зі складу підрозділів операції Об’єднаних сил та двоє співробітників Дружківського відділення поліції. Двох потерпілих санітарною авіацією відправили до лікарні Дніпра. Наймолодший із поранених - 21-річний слідчий у важкому стані перебуває у військовому шпиталі Донеччини.
Серед вилучених у схроні вибухонебезпечних предметів є й не менш безпечні речі – прапорець Російської Федерації та георгіївська стрічка, що давно стали символами гібридної війни, від якої потерпають мешканці донедавна мирних Донбасу та всієї України.