Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
На Харківщині кілька років поспіль успішно працює Програма надання підтримки учасникам антитерористичної операції і операції об’єднаних сил для будівництва житла. Торік, скажімо, житло придбали понад 50 сімей учасників АТО. Всього ж за останні три роки дії програми житло змогли придбати 142 сім’ї учасників АТО.
Продовжить діяти ця програма і в нинішньому році. Необхідні кошти на її реалізацію виділено з обласного бюджету.
«Згідно з програмою 40 % вартості житла покривається коштом обласного бюджету, ще 60 % оплачує учасник програми. На три наступні роки для її реалізації буде виділено 45 мільйонів гривень, тобто, – по 15 мільйонів щорічно», – пояснили в департаменті містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації.
За прогнозами департаменту, в цьому році житло за програмою зможуть придбати близько 60 учасників АТО (ООС). Фахівці відзначили, що учасники АТО (ООС), які знаходяться на квартирному обліку, мають статус особи з інвалідністю, члени багатодітних сімей та переселенці мають право на першочергову участь у програмі.
У департаменті підкреслили, що фінансування почнеться з травня, й учасники програми зможуть обирати житло і оформляти відповідні документи. Список кандидатів для участі в програмі і їхню черговість визначає комісія, яка створена спільним розпорядженням голови ХОДА та голови облради.