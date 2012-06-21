Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Учасники майбутньої 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) перед відправкою на станцію «Академік Вернадський» провели тижневе тренування на базі Низькочастотної обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН в селі Мартова Харківської області.
Про це повідомляє SQ. Через місяць команда відправиться в Антарктиду.
Полярники вивчали пристрій і роботу станції, проводили тренування з організації харчування та гасіння пожежі. Учасники попередніх експедицій розповіли менш досвідченими колегам про проблеми, які виникали раніше на зимівниках. За полярниками спостерігали психологи, щоб дати поради, як уникнути напруги в замкнутому колективі.