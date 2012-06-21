Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Співробітники Служби безпеки України знешкодили в Харківській області механізм фінансування незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР».
Про це повідомляє SQ, посилаючись на інформацію прес-центруУправління Служби безпеки України в Харківській області.
Оперативники спецслужби встановили, що місцеві «підприємці» систематично закуповували на тимчасово окупованій території Луганської області підакцизні товари, зокрема тютюнові вироби. Придбаний товар незаконно переміщували на підконтрольну українській владі територію.
За інформацією СБУ, гроші, отримані від реалізації контрафакту, використовувалися для сприяння в протиправній діяльності терористичної організації «ЛНР».
Правоохоронці затримали кур’єра при проходженні митного огляду в міжнародному аеропорту «Харків» при спробі вивезти чергову партію «продукції» в одну з сусідніх країн. Також поблизу населеного пункту Станиця Луганська затриманий ще один фігурант справи, який намагався незаконно перемістити контрафактні вироби з тимчасово окупованої території Луганщини.
Слідчі Управління СБ України в Харківській області почали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.