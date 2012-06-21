Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Протягом трьох днів у Херсонській області на державному випробувальному полігоні «Ягорлик» відбулися випробування зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил Збройних Сил України. Завершальний етап пройшов під керівництвом Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова та Начальника Генерального штабу ЗСУ- Головнокомандувача ЗСУ генерала армії України Віктора Муженка.
«Завершується проведення випробовувань модернізованих комплексів протиповітряної оборони, які повертаються до бойового складу Збройних Сил України. Це дасть нам можливість формувати нові підрозділи, суттєво підвищити спроможності зенітно-ракетних військ ЗС України і в цілому підвищити ефективність системи протиповітряної оборони військ, і держави», – відзначив генерал армії України Віктор Муженко.
Перед українською промисловістю було поставлено завдання в оптимальний строк провести повне відновлення та глибоку модернізацію наявних зенітних ракетних комплексів, підвищити їхні бойові характеристики до рівня сучасних вимог. Завдяки зусиллям військових, науковців та фахівців оборонної галузі, вдалося додатково відновити та покращити установки, також підвищено надійність та значно знижено енергоспоживання, створено комфортні умови для особового складу, підвищено ергономічні характеристики.
Директор ДП Завод «Арсенал» Ігор Волощук зазначив, що «ми практично повністю змінили систему управління зенітної самохідної установки «Шилка»: встановлена нова та повністю цифрова система української розробки, також доданий ракетний канал і замінено систему керування зброєю зенітної установки. На сьогодні машина може виконувати автономну бойову задачу. Все це суттєво підвищує бойові можливості установки, а також розширює зони її ураження».
До проведення випробувань долучився і голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, який зауважив: «Збройні сили України та оборонна промисловість не стоїть на місці, постійно розробляється нове та модернізуються існуюче озброєння. Сьогодні ж Херсонщина стала місцем для випробовування нової зброї. Нашим завданням є облаштування таких полігонів. Херсонщина потребує сучасного озброєння, адже окупаційна влада Криму нарощує військову присутність на півострові, в тому числі і повітряні сили. Тому нам необхідне інноваційне обладнання для збереження спокою та миру на території Херсонської області».
«Оборонним бюджетом на 2019 рік заплановано подальше нарощування ракетного потенціалу країни, посилення протиповітряної оборони та захисту Чорноморського і Азовського узбережжя нашої країни», – резюмував Секретар РНБО України Олександр Турчинов.