Вранці 5 березя у Станиці Луганській стався конфлікт між перевізниками, через що було заблоковано рух на автовокзалі.
Як повідомляє відділ комунікації з громадськістю ГУ Нацполіції у Луганській області, до чергової частини надійшли повідомлення про те, що невідомі особи здійснюють блокування виїзду пасажирського транспорту з території автовокзалу та один з них, розмахуючи предметом схожим на пістолет, погрожує громадянам. З метою недопущення порушення публічної безпеки та громадського порядку негайно на місце події прибули посилені спецпризначенцями слідчо-оперативні групи. Було встановлено, що між пасажироперевізниками виникла конфліктна ситуація щодо чесності та прозорої конкуренції між ними. Наразі співробітниками поліції здійснюється посилене патрулювання, забезпечено публічну безпеку та громадський порядок. Проводиться перевірка звернень перевізників.
«Будь-які непорозуміння у взаємовідношеннях безпосередньо між перевізниками або питання з їх боку до місцевої влади потрібно вирішувати у правовому полі. Люди не повинні потерпати від вирішення будь-яких бізнесових питань», – прокоментував ситуацію очільник ГУ Нацполіції у Луганській області Сергій Колесник.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»