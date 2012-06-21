Для зниження споживання природного газу, а також переведення котелень на альтернативні види палива розроблено заходи, згідно з якими у 2018 році проведено капітальний ремонт та реконструкцію 14 котелень, капітальний ремонт та заміну п’яти котлів, заміну 12,9 км аварійних теплових мереж.
Про це повідомив директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Віталій Сурай.
За його словами, на території області здійснюють господарську діяльність із теплопостачання 39 ліцензіатів Луганської обласної державної адміністрації.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»