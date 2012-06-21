У ході відеоселекторної наради з керівниками центрів надання первинної медико-санітарної допомоги області розглянуто актуальні питання організації та якості надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Луганщини.
Зокрема, йшлося про дефіцит комп’ютерів на робочих місцях лікарів, відсутність інтернет-зв’язку у лікарських амбулаторіях прифронтових районів. Вирішено сприяти організації забезпечення виїзних прийомів лікарів у віддалених населених пунктах регіону.
«Вирішення нагальних проблем первинної медичної допомоги в сільській місцевості у зоні уваги обласної влади», – підкреслив заступник голови облдержадміністрації Геннадій Іваненко.
Також було розглянуто хід будівництва нових амбулаторій. Поставлено амбітне завдання, аби деякі з них відчинили двері уже наприкінці березня. Наприклад, на такому об'єкті у Новопсковській селищній раді наразі завершуються внутрішні роботи в кабінетах сімейних лікарів, виконано шпаклівку стін, змонтовано вентиляційну систему, підготовлено основу для настилу підлоги, завезено сантехніку.
На черзі розпочнуться роботи з благоустрою території.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»