Новопсковський районний центр зайнятості в межах роботи хаб-центру провів конкурс професійної майстерності з виготовлення піци. Конкурс проводили для учнів місцевого ліцею, які навчаються професії кухаря. Чотири команди приготували піцу під керівництвом майстрів виробничого навчання. А провідний фахівець з питань зайнятості Оксана Верховодова розповіла про можливість навчання за професією «кухар» на базі Одеського центру професійно-технічної освіти ДСЗ та ознайомила учнів з особливостями професії «піцайоло».
Як повідомляє Луганський обласний центр зайнятості, такі цікаві заходи дають змогу хлопцям і дівчатам знайомитися із професіями та обрати з багатьох улюблену справу. Готові піци смакували всім — учасникам змагання та відвідувачам заходу. А переможці ще й отримали нагороди.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»