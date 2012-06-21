Центр, де можна опанувати спеціальність електрозварювальника відкрито на базі Сєвєродонецького професійного будівельного ліцею. Обладнання, яким оснащено центр, дозволяє створити умови, наближені до сучасного зварювального виробництва.
Як повідомляє прес-служба Луганської ОДА, на ремонтні роботи майстерні та навчальних кабінетів центру з обласного бюджету було виділено 600 тисяч гривень. Представники обласної влади урочисто вручили символічний «золотий ключ» від центру майстру виробничого навчання Юрію Бардіну та побажали успішної подальшої роботи.
«Система професійної освіти потребує суттєвої модернізації й один із головних її елементів – це створення умов для якісного професійного навчання, набуття учнями практичних навичок роботи на високотехнологічному обладнанні на рівні передового виробництва», – зазначив директор обласного департаменту освіти і науки облдержадміністрації Юрій Стецюк.
Цей навчально-практичний центр передбачає професійний розвиток майстрів виробничого навчання, викладачів спецдисциплін, учнів та слухачів, підвищення рівня їх кваліфікації, а також дає можливість проводити перепідготовку незайнятого населення за вказаною професією та надавати виробничі послуги.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»