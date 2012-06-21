Особам, які здійснювали незаконний видобуток вугілля, повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого чинним законодавством.
Як повідомляє відділ коммунікації ГУ Національної поліції у Луганській області, під процесуальним керівництвом прокуратури області слідчі Слідчого управління спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань та бійцями батальйону поліції особливого призначення встановили та задокументували групу осіб, які з червня 2017 року на відкритій ділянці місцевості, що розташована у селі Нижнє Попаснянського району, організували роботу з незаконного видобутку корисних копалин – кам’яного вугілля.
З місця проведення робіт, а саме з місця видобутку вугілля, поліцейські вилучили 3 автомобілі, навантажувач та 2 напівпричепа.
Крім того, в ході проведення обшуків за місцем проживання фігурантів злочину, співробітники поліції вилучили чернетки з рукописними записами, товарно-транспортні накладні, карту вугільних пластів Луганської області.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»