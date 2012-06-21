Троє мешканців Луганської області брали участь у терористичній організації «ЛНР» та сприяли її діяльності. Такі дані встановлені прокуратурою області, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочате слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області, під час досудового розслідування встановлено, що упродовж 2017-2018 років на території Луганської області діяла мережа інформаторів «ЛНР», які здійснювали збір та передачу даних бойовикам щодо місця дислокації та переміщення сил і засобів Збройних Сил України, а також правоохоронних органів, що задіяні в районі проведення АТО та ООС. У мережу поплічників бойовиків входили дві жінки, що проживали у підконтрольних українській владі Лисичанську та Рубіжному, а також чоловік з Кремінної, діяльність яких координував з окупованої території учасник незаконного збройного формування «Народна міліція» терористичної організації «ЛНР» окупаційної адміністрації РФ. У подальшому терорист передавав отриману інформацію своєму куратору – громадянину Російської Федерації.
Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучено електронні пристрої, за допомогою яких здійснювалася передача інформації бойовикам.
Інформаторам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, та двом з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»