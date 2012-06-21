Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Громадське віче та екуменічну панахиду за участю греко-католицьких, православних і римо-католицьких священиків відправили минулої неділі біля меморіалу загиблих під час Другої світової війни у Гуті-Пеняцькій (нині – Бродівський район на Львівщині).
75 років тому 28 лютого село, в якому мешкали переважно поляки, спалили. Історики твердять, що польські підпільники та радянські партизани вбили тут гітлерівців, а самі втекли. Фашистський каральний загін вдався відтак до помсти й загнав усіх тутешніх жителів до сільської церкви, яку підпалив.
У часи незалежної України на місці спаленого села постав меморіал. А 24 лютого нинішнього року тут відбулися скорботні заходи. У них, за інформацією прес-служби Львівської ОДА, взяли участь голова облдержадміністрації Олег Синютка, представник Міністерства закордонних справ України у Львові В’ячеслав Войнаровський, представники польської громади Львівщини, гості з Республіки Польща, мешканці навколишніх населених пунктів.
У жахіттях 75-річної давнини в Гуті-Пеняцькій очільник Львівщини Олег Синютка звинуватив фашизм і комунізм. Водночас він зазначив: дуже прикро, що через 75 років звучать звинувачення на адресу українців. «Вини нашого народу в цьому немає. Якщо є вина певних людей у тій трагедії, яка сталася в Гуті Пеняцькій, то я б дуже просив, аби завжди слідували тим словам, які проголосили владики наших християнських церков – католицької греко-католицької та православної: «Прощаємо й просимо прощення». Ця формула є найкращою, щоб пам’ятати про ті сторінки історії, які були; навчитися від них та найголовніше – ніколи їх не повторити», – зазначив Олег Синютка.
Голова Львівської обласної державної адміністрації також підкреслив, що в поляків та українців є велика спільна історія. І ця історія обов’язково буде в великій любові та великій вірі українців, поляків і всіх, хто живе на наших землях.