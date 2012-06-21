Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Одним із регіональних проектів у рамках формування Плану перспективного розвитку Миколаївської області на 2019-2021 роки є будівництво паромної переправи в районі села Сливино та села Соснове.
«Реалізація проекту дозволить нам комплексно вирішити проблему із транспортним навантаженням на обласний центр, та, зокрема, і на існуючі мости через річки Південний Буг та Інгул, які потребують термінового ремонту. Адже наразі мостами Миколаєва за добу проїжджають в середньому по п’ять тисяч вантажівок», – зазначив голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко.
У рамках втілення цього проекту буде збудовано майже 15 кілометрів автошляхів, два причали, кілька поромів та буксирів. Вартість проекту становить 250-300 мільйонів гривень. Завдяки його впровадженню шляхом створення підприємства із об’єднанням форм власності (державна, комунальна, приватна) буде забезпечений замовленням Миколаївський суднобудівний завод, з’являться нові робочі місця, збільшаться надходження до бюджету. Крім того, реалізація проекту матиме екологічний та соціальний ефект.