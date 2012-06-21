Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
До місцевої поліції надійшло повідомлення про те, що у Вознесенську по вулиці Котовського собака напав на людину. Коли на місце події прибули поліцейські, потерпіла-жінка знаходилась у непритомному стані, а біля неї сидів пес породи ротвейлер. Під час наближення правоохоронців собака, який був без господаря, одразу втік, а жінку госпіталізували.
Медики діагностували у 27-річної потерпілої чисельні укуси, алкогольну інтоксикацію та переохолодження. Наступного дня жінка померла у реанімаційному відділенні Вознесенської ЦРЛ. Для встановлення причини її смерті тіло померлої направлено на проведення судово-медичної експертизи.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство» та проводять розслідування обставин події. Наразі поліція встановлює власника собаки та шукає очевидців трагедії. Також правоохоронці перевіряють інформацію подруги загиблої, яка стверджує, що потерпіла йшла на зустріч зі знайомим, у якого є пес вказаної породи.