Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаївській області побудують сонячну електростанцію потужністю 57,6 мегават. Проект профінансують ЄБРР і Чорноморський банк торгівлі та розвитку. Обидві фінансові установи фінансують проект з паралельними позиками по 19,1 мільйонів євро. Їх нададуть ЄБРР та ЧБТР спеціально створеній проектній компанії ТОВ «Інгулець Енерго-2».
Після завершення проекту нова СЕС буде виробляти не менше 65 000 МВт/год енергії на рік, а також допоможе скоротити щорічні викиди вуглекислого газу на 40 тисяч тонн.
Проект інвестуватимуть в рамках програми ЄБРР щодо надання кредиту «Стійка енергетика III» (USELF III). Сума інвестицій складе 250 мільйонів євро.