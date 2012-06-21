Згідно з новим дослідженням, Церера, найближча до Землі карликова планета, має водний світ. Під її поверхнею може бути захований величезний резервуар солоної води. Планета обертається навколо Сонця між Марсом і Юпітером і цей резервуар, який може містити життя, знаходиться під кратером, вік якому 20 мільйонів років.

Відкриття засноване на аналізі зображень з космічного корабля НАСА Dawn («Світанок»), коли він досліджував поверхню Церери. Dawn обертався навколо Церери, діаметр якої становить близько тисячі кілометрів, в період з 2015 по 2018 рік, поки у нього не закінчилося паливо.

За останні кілька місяців він пролетів над поверхнею і сфокусувався на кратері Оккатор, де виконав візуалізацію, сканування та гравітаційний аналіз.

Доктор Керол Реймонд сказала: «Це передбачає, що Церера – це океанічний світ і, можливо, в недавньому минулому була геологічно активна». Вчені вважають, що резервуар з солоною водою міг утворитися в результаті удару, котрий створив сам кратер. Це призвело до утворення відкладень солі на поверхні планети, які на відстані виглядають як яскраві плями. При цьому слід пояснити, що сіль знижує температуру замерзання води, збільшуючи ймовірність того, що вона залишиться рідкою.

Провідний автор дослідження Марія Христина Де Санктіс пояснює: «Просторовий розподіл передбачає, що хлоридні солі – це тверді залишки глибинних розчинів, які досягли поверхні за останні два мільйони років або все ще продовжують підніматися». Причому такі солі дуже ефективні в підтримці теплої внутрішньої температури Церери.

Церера є найбільшим об'єктом у поясі астероїдів і знаходиться приблизно в тричі далі від Сонця, ніж Земля. Але все ж планета знаходиться досить близько, щоб поглинати сонячне тепло, що дозволяє льоду танути і перетворюватися на воду.

Церера була першою карликовою планетою, яку розглянули поблизу. Вона належить до особливого класу об'єктів – після кам'янистих внутрішніх планет, таких як Земля і Марс, і газових гігантів, таких як Юпітер. Протягом десятиліть вона захоплює астрономів, оскільки вважається своєрідним літописом ранньої Сонячної системи і того, як вона розвивалася.

Вчені відзначають, що Церера має високий потенціал щодо вивчення еволюції і можливої населеності. Отримані результати мають велике значення і для виявлення життя в інших крижаних світах.

Поки ж, за словами вчених, «відкриті природні солі в Оккаторі служать прямим джерелом глибинних розчинів під кратером і спонукають вчених до майбутньої місії.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для Урядового кур’єра»