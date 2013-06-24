3 січня на першому засіданні Кабінету Міністрів в 2025 році було обговореноосновні пріоритети й напрями для роботи Уряду. Одне з ключових питань – безпека й оборона, зокрема розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Маємо рекордний бюджет, щоб забезпечити нашу армію та посилити оборонну промисловість. Загалом на оборону і безпеку заклали 2 трильйони 230 млрд грн. Кожна гривня платників податків із держбюджету буде знову направлятися на ці потреби», – зазначив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Проект виробничих планів вітчизняних підприємств ОПК в 2025 році передбачає нарощування існуючих виробничих спроможностей до 30 млрд доларів.

З виробниками укладатимуть довгострокові держконтракти – на 3-5 років.

Завдання від Президента України – виробити щонайменше 30 000 далекобійних дронів. Наш фокус — збільшити виробництво всіх видів типів дронів: від FPV до українських «мавіків».

Українські підприємства планують виготовити близько 3 000 крилатих ракет і ракет-дронів.

У рамках ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom у 2025 році планується залучити понад $1 млрд фінансування від партнерів. Також буде далі впроваджуватися «данська модель» фінансування.

За словами Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, загальні видатки на озброєння та військову техніку становитимуть щонайменше 739 млрд грн.

«На підтримку розвитку спроможностей українського оборонно-промислового комплексу на 2025 рік Урядом спрямовано 54,5 млрд гривень. Задачі поставлені, працюємо над реалізацією планів та проектів. Дякую Уряду за підтримку українського виробника озброєння», – зазначив Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.