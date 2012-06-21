Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Вінниці людей з порушенням зору, які працюють на підприємстві УТОС, безкоштовно возитимуть на роботу. Таке рішення прийняли депутати на черговій сесії міської ради.
Для цього з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади обласному бюджету буде передано субвенцію на надання фінансової підтримки Вінницькій обласній організації Українського товариства сліпих. Кошти у сумі 265 тисяч гривень будуть спрямовані на перевезення осіб з інвалідністю по зору, які є жителями міської об’єднаної територіальної громади та працюють на підприємстві об’єднання громадян «Вінницьке учбово-виробниче підприємство УТОС».
Гроші використають на пальне для автомобіля та на заробітну плату водіям. Уперше така субвенція була передана містом у жовтні минулого року. Безкоштовна послуга отримала схвальні відгуки: інваліди по зору кажуть, що вона дуже корисна і потрібна. Тому було прийняте рішення її продовжити.