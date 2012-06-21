Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Правоохоронці затримали злочинну групу, яку підозрюють у причетності до серії крадіжок дизельного пального з потягів на території Черкащини. Під час санкціонованих обшуків вилучено майже 5 тонн дизельного пального, шланги, заправний пістолет, двигуни, гроші та автомобілі, якими користувалися підозрювані під час вчинення кримінальних правопорушень. Речові докази направлять на експертизу.
Відкрито кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України.
Як повідомили у секторі комунікації ГУНП України в Черкаській області, розслідуючи кримінальне провадження за фактом крадіжки, правоохоронці слідчого управління спільно з працівниками управління стратегічних розробок та за участі працівників Головного управління воєнізованої охорони АТ «Укрзалізниця» викрили злочинну групу, яка тривалий час крала дизельне пальне з потягів на території Смілянського району. Зловмисниками виявилися троє місцевих жителів.
Триває перевірка на виявлення можливих спільників. Триває досудове розслідування.