Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Одним із пріоритетів у роботі сумської обласної влади залишається зведення житла для військовослужбовців.
Ось і недавно у Конотопі збудували гуртожиток поліпшеного планування, у 25 кімнатах якого незабаром мешкатимуть 125 військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України.
Зараз тут тривають оздоблювальні роботи, облаштовують кімнати загального користування тощо.
Загалом у місті будуються чотири гуртожитки для потреб 58-ї армії, багатоквартирний будинок для службового житла на 50 офіцерських сімей, де будуть їдальня, штаб бригади.
У жовтні минулого року 80 сімей прикордонників Сумщини відсвяткували новосілля у новій багатоповерхівці, що «розвантажило» чергу на комфортне житло.