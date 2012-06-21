Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Одна із культурно-мистецьких візитівок Сумщини — щорічний обласний фестиваль «Розмай», у якому беруть участь творчо обдаровані діти та особи з особливими потребами віком від 5 до 25 років. Нещодавно такий огляд талантів пройшов 14-ий раз.

Враховуючи карантинні вимоги, його організатори зібрали лише частину його учасників, а саме 72 із 150, решта надіслали свої роботи на адресу журі і брали участь дистанційно. Всього у фестивалі взяли участь 14 колективів з усієї області, а також один із Харкова.

Як повідомив сайт Сумської ОДА, традиційно «Розмай» проходить у селі Рибці неподалік Сум, де розташований обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю. Для них завжди передбачена розмаїта культурно-мистецька та розважальна соціально-дозвільна програми.

Ось і цього разу для його учасників організували виставки малюнків та світлин відповідно «Маленький мрійник — великий художник» та «Моя сім’я», а також «Рибцівський ярмарок 2020», де були представлені роботи учасників фестивалю.