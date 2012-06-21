Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Тернопільська митниця оформила 6981 транспортний засіб з 25 листопада 2018-го до 22 лютого нинішнього року.
Як знаємо, це був час дії пільгового режиму оподаткування транспортних засобів на іноземній реєстрації. До бюджету сплатили 451 мільйон гривень.
Начальник Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович також зазначила, що з усієї кількості оформлених транспортних засобів 4370 авто – це так звані «євробляхи», які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебували у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. За митне оформлення цих транспортних засобів їхні власники сплатили понад 270 мільйонів гривень митних платежів.