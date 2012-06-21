Оглядачі спеціалізованих видань помітили на дорожніх тестах рестайлінгову Skoda Octavia 2020 модельного року з кузовом універсал. Цікаво, що випробування чеський автовиробник проводить на дорогах Фінляндії.
На фотознімках видно, що новий універсал Skoda Octavia обзавівся серійним кузовом і світлодіодними фарами головного світла. Варто відзначити, що автомобіль «ховався» під повним камуфляжем, через що не вдалося більш детально розглянути елементи автомобіля. Але все ж задні освітлювачі разюче відрізняються від тих, які були помічені на іншому тестовому екземплярі.
Ймовірно, під капотом універсал Skoda Octavia четвертої генерації отримає бензинові двигуни обсягами 1,0, 1,5 і 2,0 літра. Крім того передбачається і 1,5-літровий дизель. Нова Skoda Octavia вийде на європейський ринок в трьох видах кузова – хетчбек, ліфтбек і універсал.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»