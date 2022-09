На відкритті торгів Нью-Йоркської фондової біржі Україна презентувала платформу залучення іноземних інвестицій Advantage Ukraine. Про це повідомляє Урядовий портал.

Президент України Володимир Зеленський на відкритті Нью-Йоркської біржі презентував платформу для потенційних іноземних інвесторів. На ній зібрано понад 500 інвестпроектів та можливостей у 10-ти галузях економіки. Це є частиною великої кампанії Advantage Ukraine, яка була розроблена компанією WPP за підтримки Президента України.

Платформу представив Володимир Зеленський, який взяв участь у події онлайн, а також Перший віце-прем'єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко. Круглий стіл, в рамках якого відбулася презентація, зібрав керівників провідних світових компаній, чиї акції знаходяться у лістингу біржі Нью-Йорка. Зокрема, Pfizer Inc, S&P Global Inc, American International Group, Bank of New York Mellon, Wells Farg&Company та інших.

В рамках кампанії Advantage Ukraine створена спеціальна платформа, де зібрані інвестиційні проекти та можливості у 10 галузях:

- оборонно-промисловий комплекс;

- металургія та металопереробка;

- енергетика;

- агропромисловий комплекс;

- деревообробка та виготовлення меблів;

- інноваційні технології;

- логістика та інфраструктура;

- фармацевтика;

- природні ресурси;

- промислове виробництво.

Україна пропонує усім зацікавленим широке інвестиційне меню потенційних можливостей на суму понад $400 млрд. Українська делегація презентувала його в Лугано, а наразі список реальних проектів щоденно збільшується і стає більш різноманітним.

Зареєструвавшись на платформі за допомогою кількох кліків, кожен потенційний інвестор отримає інформацію про можливості інвестування та вигоди, які матиме від реалізації проекту.

«Сьогодні незламний український народ бореться за свободу й незалежність. Та ми маємо вже думати про те, яким буде наше майбутнє. Попри все, аби українці мали успішне майбутнє, ми всі разом продовжуємо працювати у цьому напрямку. Зокрема, програма Advantage Ukraine запрошує іноземних інвесторів і компанії, які мають візію та сміливість, приєднатися до нас. Ми підберемо найкращим компаніям світу чудові можливості для розвитку. Рішучий бізнес, який бачить потенціал у нашій країні, зможе допомогти реалізувати економічний потенціал України і водночас перетворити невикористані можливості на переваги», - звернувся до учасників круглого столу Володимир Зеленський під час свого виступу.

Юлія Свириденко підкреслила, що Уряд в процесі відновлення України робить вагому ставку на роботу саме бізнесу. Він запустив низку грантових програм, завдяки чому багато підприємців почали відроджувати власну справу. Понад 700 підприємств релоковано з гарячих точок, понад 500 з них вже відновили роботу. Тому проектів та можливостей для інвестицій вже на цьому етапі більш ніж достатньо.

«Низка перспективних проектів готові до старту, але потребують інвестицій. Це одна з ключових умов успіху відбудови України. Більшість цих проектів ми зібрали і продовжуємо збирати на одній платформі. Сьогодні тут, на відкритті торгів Нью-Йоркської біржі, ми оголошуємо про старт кампанії і запуск платформи. Пропонуємо керівникам провідних світових компаній, чиї акції знаходяться у лістингу біржі, долучатися», - заявила Юлія Свириденко на презентації платформи у Нью-Йорку.

Президент NYSE Group Лінн Мартін, генеральний директор WPP Марк Рід, генеральний директор Google and Alphabet Сундар Пічаї, президент і віце-голова корпорації Microsoft Бред Сміт, президент Комітету з економічного розвитку, центру публічної політики Conference Board Лорі Еспозіто Мюррей висловили підтримку українській ініціативі та наголосили, що Україна має широкі перспективи в залученні іноземних інвестицій.