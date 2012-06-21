Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
У Яношівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів навчання проводиться двома мовами: українською та угорською. Саме ця школа в Берегівському районі на Закарпатті стала місцем зустрічі майже двохсот педагогів із Берегівщини, зі Львова, Києва, Запоріжжя, Мукачева, Олександрії, Самбора, Ужгорода, Хуста...
У цій школі влаштували міні-EdCamp Janoshi або, як іще найменували цей захід по-іншому – регіональну конференцію. Сучасні тренди в освіті обгооворювали в 17 локаціях у вигляді майстер-класів, міні-тренінгів, брейн-стромінгу. Йшлося про інноваційні методи навчання, професійний розвиток педагога, роль та участь батьків в освітньому процесі, шляхи досягнення успіху вчителем та учнем.
У міні-EdCamp Janoshi взяли участь заступник міністра освіти і науки України Вадим Карандій, директор департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації Ганна Сопкова та голова Берегівської райдержадміністрації Іштван Петрушка.
Учасникам вдалося ознайомитися з передовими освітніми трендами, поспілкуватися з відомими вітчизняними і зарубіжними експертами, поділитися власним досвідом.
Гості Яношівської загальноосвітньої школи, один за одним відзначали велику користь від проведення нестандартного заходу, яким став міні-EdCamp Janoshi. Господарі доклали чималих зусиль і для того, щоб гості із усієї України дізналися про звичаї і традиції, яких дотримуються представники угорської меншини на Закарпатті. Учасники усі разом відзначили свято зустрічі весни та спалили опудало зими, а ще куштували смачним боґрачем і запашними фанками.