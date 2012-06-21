Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Харківські паралімпійці-лижники переможно виступили на чемпіонаті світу в Принсі Джорджі (Канада), виборовши 15 нагород, зокрема шість золотих медалей.
Про це повідомляє varta.kharkov.ua, розповідаючи, що до змагань з лижних перегонів та біатлону змагалися спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату та порушенням зору з сімнадцяти держав світу. За підсумками змагань, українська збірна посіла перше загальнокомандне місце.
На рахунку українських спортсменів тепер 9 золотих, 16 срібних та 17 бронзових нагород. Чудово під час чемпіонату показали себе харків’яни, які завоювали 6 золотих, 8 срібних та 1 бронзову медаль.