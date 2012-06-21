Коментар Штабу операції Об’єднаних сил у фейсбуці щодо ситуації на ділянках розведення сил і засобів від лінії розмежування
«Триває дзеркальне розведення військ, що нині проходить на ділянці №2 поблизу Золотого-4 Луганської області. Для забезпечення правопорядку та спокою мирних жителів на зазначеній вище ділянці бійці Національної гвардії України разом зі співробітниками Національної поліції України зі складу Об’єднаних сил несуть службу у посиленому режимі.
Кілька спільних піших нарядів гвардійців та поліцейських патрулюють вулицями Золотого-4. Також у населеному пункті задіяні цілодобові мобільні блокпости, дії яких спрямовані на забезпечення правопорядку.
Місцеві з осторогою, щоб не зурочити, все-таки констатують відсутність стрілянини. «Я 32 роки пропрацювала у місцевому дитсадку. У 2014-му, коли на нашу землю прийшла війна, його закрили. Через деякий час у будівлю влучив ворожий снаряд, завалився дах, а всі вікна повилітали. У мене серце кров’ю обливається, коли я спостерігаю, як дитсадок руйнується. До речі, минулого місяця російська куля прилетіла і у моє вікно. Дякувати Богу, що я була в іншій кімнаті. Зараз уже близько десяти днів у нас спокійно, ми нарадуватися не можемо, аж не віриться», — зі сльозами на очах говорить жителька Золотого-4 Анна Михайлівна.
Під час розмови з жінкою гвардійці довідалися, що вона мешкає сама. Тому військові допомогли Анні Михайлівні із заготівлею дров на зиму та запевнили, що жінка може звертатися до них за допомогою у будь-яку хвилину.
«Перемога за нами! Слава Україні!»
Між тим, цими вихідними в Золотому розпочато розмінування територій.
Водночас не все так однозначно відбувається на іншій ділянці фронту. За повідомленням Штабу ООС, українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) інформує, що 3 листопада 2019 року в низці ЗМІ з’явилася інформація про нібито готовність окупаційної влади 4 листопада приступити до початку розведення сил і засобів на ділянці №3 «Петрівське», на знак чого опівдні за київським часом має бути запущено білу сигнальну ракету.
«У цьому контексті заяви представників окупаційної влади щодо намірів розпочати процес розведення на ділянці №3 є нічим іншим, як черговою провокацією та замилюванням очей світовій спільноті, — стверджують у штабі ООС. — У такий спосіб, видаючи уявне за бажане, ватажки самопроголошених квазіутворень не дотримуються мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань у форматі Тристоронньої контактної групи щодо встановлення стійкого режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін».
Згідно з даними звіту СММ ОБСЄ від 31.10.2019, останнє порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань РФ в межах ділянки № 3 «Петрівське» зафіксовано 30.10.2019 року.
Слід наголосити, що, згідно з мінськими домовленостями, умовою початку розведення сил і засобів є верифікація СММ ОБСЄ дотримання режиму повного припинення вогню протягом семи діб».