Вчені Мічиганського університету в місті Енн-Арбор (США) довели, що Всесвіт розширюється у всіх напрямках з однаковим прискоренням.
При цьому вони врахували різні фактори, які можуть спотворювати дані спостережень, і показали, що їх вплив незначний.
Про це повідомляє Physical Review Letters.
Раніше спостереження за вибухаючими зірками також показали, що швидкість розширення Всесвіту зростає з часом.
Щоб перевірити, чи відбувається це розширення в різних частинах неба, вчені досліджували понад 1000 вибухаючих зірок, званих надновими типу 1а, які детонують з сталою яскравістю. Вимірюючи ступінь розтягування світла наднових зірок у результаті розширення простору, вчені можуть оцінити, наскільки швидко розширюється Всесвіт, і подивитися, чи відрізняються ці дані від очікуваних при рівномірному розширенні.
Результати підтверджують розуміння космологами Всесвіту. Відповідно до теорії інфляції, Всесвіт розширювся надзвичайно швидко відразу після Великого вибуху. Вважається, що це розширення відбувалося однаково в усіх напрямках, створюючи рівномірне поширення Всесвіту сьогодні.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»