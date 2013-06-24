Інженери Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA втратили зв'язок із мінісупутником CAPSTONE, що прямує до Місяця.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Engadget.
25-кілограмовий супутник втратив зв'язок з інженерами 4 липня незабаром після виходу з орбіти Землі.
Представник NASAповідомив, що команда американського відомства має достовірну інформацію про траєкторію CAPSTONE, і нині спеціалісти намагаються відновити контакт із мінісупутником.
«У разі потреби місія матиме достатньо палива, щоб затримати початковий маневр корекції траєкторії після від’єднання від прискорювача на кілька днів», — сказав речник Управління.
CAPSTONE провів шість днів, нарощуючи швидкість на орбіті на ракетному прискорювачі Rocket Lab Electron, і у понеділок нарешті вирушив у напрямку Місяця.
Нагадаємо, 28 червня американська компанія Rocket Lab запустила ракету-носій Electron із мінісупутником CAPSTONE від NASA на борту.
CAPSTONE прямує до Місяця для перевірки стабільності орбіти, яку NASA планує використовувати для майбутньої космічної станції Gateway.