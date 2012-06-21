Список 2019 року багато в чому схожий на рейтинг кращих смартфонів 2018 року. Обігнавши американську компанію Apple, лідером в цьому році став девайс OnePlus 6T від китайської компанії BBK Electronics, що працює на платформа Android. Його ціна коливається від $ 550 до $ 580.
Цей флагман не має в комплекті бездротової зарядки і спеціальних зум-об'єктивів. Але сподобався він експертам через стильний дизайну, потужний акумулятор і відмінної якості фотографій. На другому місці опинився IPhone XR за $ 750. Він виявився більш практичним, ніж його дорогі аналоги iPhone XS і iPhone XS Max. Третє місце розділили Pixel 3 за $ 800 і Pixel 3 XL за $ 900 – кращі в своєму класі смартфони від компанії Google.
Нові смартфони розроблені з камерою для Селфі з подвійним об'єктивам. Єдина різниця між телефонами полягає в розмірі екрану і дизайні передньої частини – Pixel 3 має традиційний дизайн, а Pixel 3 XL змінений – зубчастий. В першу десятку лідерів увійшли Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS і iPhone XS Max, LG V40, iPhone X, Samsung Galaxy S9 Plus, iPhone 8 Plus і Samsung Galaxy S9, зайнявши відповідні місця. До другої десятки експерти внесли застарілі моделі Sumsung і Apple, компанія Motorola представила пристрої Moto Z3 і Мото G6, LG представлена моделями V40 і G7. Експерти також відзначили HTC U12 + і Huawei Mate 20 Pro.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»