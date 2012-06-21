Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
За створення перешкод у інспекційній перевірці з питань оформлення трудових відносин Управління Держпраці в Черкаській області оштрафувало підприємця на 372 300 гривень.
Як розповіли в прес-службі управління, підприємець не погодився з правомірністю постанови та звернувся до окружного адміністративного суду з позовною заявою про її скасування. Позовні вимоги обґрунтовував, зокрема, тим, що він не здійснює підприємницьку діяльність у закладі, де проводилось інспекційне відвідування, оскільки здав його в оренду.
На підставі поданих сторонами доказів суд встановив, що інспектор праці прибув до місця здійснення особою підприємницької діяльності. У закладі працювали 6 осіб. Проте ані на усну, ані на письмову вимогу інспектора праці суб’єкт господарювання не надав документів, що стосуються предмета інспекційного відвідування, чим створив перешкоди у проведенні заходу державного контролю. За це ст. 265 Кодексу законів про працю України передбачена відповідальність у вигляді штрафних санкцій у стократному розмірі мінімальної заробітної плати.
Твердження позивача про те, що він не здійснював підприємницької діяльності у вищевказаному закладі, спростовані матеріалами судової справи. Суд з’ясував: позивач передав в оренду лише частину приміщення закладу, а в іншій частині здійснював підприємницьку діяльність, що також підтверджується наявністю цивільно-правових договорів, укладених між підприємцем та двома фізичними особами, згідно з якими, останні виконували у закладі обов’язки кухарів.
За результатами розгляду справи Черкаський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яким у задоволенні позову відмовлено повністю. Суд дійшов висновку, що постанова управління є правомірною та скасуванню не підлягає.